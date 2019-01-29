В Госдуме возмущены тем, что в детсадах Москвы спят вповалку на нарах

Москва, , 17:10 — REGNUM В Госдуме возмущены «экспериментом» в детских садах Москвы, когда дети спят вповалку на трехъярусных кроватях, напоминающих нары, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») обещает следить за ситуацией вокруг эксперимента — проекта «Эффективное трансформируемое пространство в дошкольных группах», который проходит в детских садах района Выхино-Жулебино.

«Я всё понимаю: нужно увеличивать число мест в детских садах, чтобы сократить очередь, в данном случае — за счет уплотнения. Опять же оптимизация. Но метод, честно говоря, весьма странный», — отметил Толстой в Facebook.

Депутат указал на необходимость соблюдать санитарные требования и правила пожарной безопасности.

«Да и вообще, дети не должны спать вповалку на нарах, как гастарбайтеры в ночлежках! Уверен, у тех, кто это начал, были исключительно благие намерения. Но санитарные нормы (отдельные спальные места, обязательное наличие прохода между кроватками и т.д.), а тем более мнение родителей необходимо учитывать!» — подчеркнул он.

«Я буду следить за развитием ситуации. Но пока не особо понятно, как при таком размещении спальных мест дети могут встать в туалет во время сончаса, а тем более — как может осуществляться эвакуация при пожаре или оказание первой помощи, если ребенку на третьем ярусе так называемых «кроватей» стало плохо», — отметил Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперимент в районе Выхино-Жулебино вызвал широкий резонанс, то, как проходит «тихий час» в детсадах, вызвало негодование в соцсетях.