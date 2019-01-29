Уморившую сына голодом петербурженку обвинят в убийстве

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» возбуждено в отношении 31-летней жительницы Санкт-Петербурга, годовалый сын которой умер от истощения в квартире на Кронштадтской улице. Об этом сообщили 29 января в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В соответствии с УК РФ, женщине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, поскольку смерть ребенка не была «случайной».

"По версии следствия, подозреваемая, имея умысел на умышленное причинение смерти своему годовалому сыну, оставила его без надлежащего присмотра, а также без ухода и питания. В результате 28 января 2019 года наступила смерть ребенка», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас следователями назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения.

Одновременно проводится доследственная проверка возможной халатности в действиях должностных лиц учреждений социальной защиты населения и здравоохранения, а также органов опеки и попечительства Кировского района Санкт-Петербурга, которые должны были следить за семьей и помогать ей в случае необходимости.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, информацией о неблагополучии этой семьи органы здравоохранения Кировского района и органы опеки и попечительства муниципального образования «Автово» владели еще с 2017 года.

Прокуратура проверит работу этих социальных органов и даст оценку действиям ответственных должностных лиц субъектов профилактики.

По данным издания «Фонтанка», мать погибшего мальчика не работает, а в последние часы его жизни за ребенком присматривала подруга женщины.

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