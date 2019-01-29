В Брянске водителей автобусов будут лишать лицензии за нарушение ПДД

Брянск, , 17:03 — REGNUM Депутаты Брянской областной думы в первом чтении приняли поправки в региональный закон «Об организации транспортного облуживания населения на территории Брянской области». Об этом 29 января сообщили в пресс-службе областного парламента.

«В первом чтении приняты поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», касающиеся дополнительных мер по обеспечению безопасности перевозок пассажиров по региональным межмуниципальным и муниципальным маршрутам», — говорится в сообщении.

Законопроект внесла прокуратура Брянской области. Согласно документу, свидетельство об осуществлении перевозок по регулярному маршруту можно будет изъять через суд, если водитель сел за руль в пьяном виде или отказался от медосвидетельствования, дважды в течение года нарушил правила дорожного движения или хотя бы один раз был привлечен к уголовной ответственности за нарушение ПДД, в результате которого погибли или пострадали люди.

«Указанные нормы, по мнению прокуратуры, должны обеспечить повышение уровня контроля за качеством перевозок со стороны самих перевозчиков. Это превентивная мера, которая должна обеспечить более ответственное отношение перевозчиков и их работников (водителей) к уровню защищенности пассажиров при оказании услуги перевозки», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИА REGNUM отмечает, что только в 2018 году в Брянской области пресечено более 12 тыс. административных правонарушений, которые допустили водители автобусов и маршруток.