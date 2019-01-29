Смольный решил проблему «Мемориала», о которой рассказали Путину

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Петербургская общественная организация «Мемориал» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) продолжит арендовать помещение на Разъезжей улице, в историческом центре Петербурга. Это стало возможным после вмешательства городских властей, сообщил 29 января на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»).

Ранее «Мемориалу» грозило выселение из этого помещения, на что правозащитники пожаловались лично президенту России.

«Звонил вице-губернатор Евгений Елин. Вопрос с «Мемориалом» решен — он остается в прежнем помещении на Разъезжей, 9. Расторжение старого договора аренды остановлено, выселения не будет, новый договор аренды будет заключен до 1 марта 2019 года», — написал Борис Вишневский.

Он напомнил, что в защите права «Мемориала» на сохранение помещения участвовал также петербургский омбудсмен Александр Шишлов. «Надеюсь, что больше ничего не помешает «Мемориалу» нормально работать», — добавил депутат.

Напомним, в январе 2018 года «Мемориал» обратился в Комитет имущественных отношений Смольного с просьбой о продлении договора аренды на помещение, однако получил отказ. После ряда обращений к Смольному выселение «Мемориала» было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ 12 декабря 2018 года петербургская правозащитница Наталья Евдокимова рассказала президенту Владимиру Путину о проблемах с помещением, которое с 1997 года занимает петербургский «Мемориал».

Президент пообещал разобраться в проблеме, предположив, что она вызвана не политикой, а слишком большой привлекательностью недвижимости в центре Петербурга.

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