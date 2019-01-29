ОНФ открывает горячую линию по «мусорной реформе»

Москва, , 16:46 — REGNUM Общероссийский народный фронт открывает горячую линию для приема обращений от граждан по «мусорной реформе», по итогам сбора информации будет составлен «народный доклад», сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

«У нас первого января стартовала «мусорная реформа». Мы сейчас открываем телефон круглосуточной горячей линии… Мы в круглосуточном режиме будем принимать от граждан со всей нашей страны информацию о том, что же происходит», — сообщил Михаил Развозжаев на пресс-конференции ОНФ, посвященной «мусорной реформе».

Руководитель исполкома отметил, что в Народном фронте ждут сообщений о том, вывозят мусор или нет, с какой периодичностью это делается, какие суммы за оплату услуги люди увидят в своих платежках, какие изменения уже произошли.

Михаил Развозжаев также сообщил, что сбором и распространением среди населения информации о реализации «мусорной реформы» будут заниматься в том числе проект ОНФ «Генеральная уборка» и молодежная команда Народного фронта «Молодежка ОНФ». По итогам всей работы Фронт составит доклад, который представит правительству и президенту РФ.

«Первого марта мы планируем с помощью всех наших инструментов сделать «народный доклад» о том, как началась «мусорная реформа» в нашей стране. Этот «народный доклад» будет заключаться не только в цифрах, какой-то статистической информации — это, по сути, будут репортажи с мест. Как, в каком регионе что происходит, как регоператоры выполняют те обязательства, о которых, собственно, заявляется… По итогам презентации мы его направим ответственным за всю «мусорную реформу» в правительство и доложим его президенту страны», — цитирует слова руководителя исполкома ОНФ ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.

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