Выплаты за третьего ребенка все-таки будут давать в Северной Осетии

Владикавказ, , 16:45 — REGNUM В Северной Осетии в 2019 году начнется реализация закона о выплате регионального материнского капитала. Принятый в 2012 году документ был заморожен в 2014 году из-за отсутствия средств в бюджете, передает ГТРК Алания.

За это время в республике зарегистрировано 3800 многодетных семей, которым положены выплаты. Первыми их получат 1726 семей, в которых третий ребенок родился в 2012 году. Сумма выплат составит 50 тыс. рублей.

Всего на эти цели в бюджете республики на 2019 год заложено 86 млн рублей. Как отметили в правительстве, денежные средства удалось найти благодаря росту собственных доходов Северной Осетии, а также участию республики в федеральной программе поддержки многодетных семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года более 300 многодетных матерей из Северной Осетии записали видео-обращение к властям республики с просьбой выплатить им положенную субсидию в размере 50 тыс. рублей за рождение третьего ребенка.

Вопрос был обсужден в правительстве. Заместитель министра финансов Северной Осетии Алан Дзагоев назвал закон популистским и финансово необеспеченным. По его словам, он был принят накануне выборов в республиканский парламент в апреле 2012 года. Первые выплаты должны были начаться с 2015 года. Однако уже в конце 2014 года действие закона было приостановлено.