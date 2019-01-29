В Совфеде настаивают на ужесточении наказания для авиадебоширов

Москва, , 16:36 — REGNUM В Совфеде авиакомпании советуют подать в суд на авиадебошира в связи с вынужденной посадкой самолета в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Самолет Санкт-Петербург — Анталья совершил посадку в аэропорту Сочи из-за того, что один из находившихся на борту пассажиров устроил дебош.

«Это второй похожий случай за последние дни. Видимо, надо вносить изменения в законодательство, серьезно ужесточив его, чтобы наконец отбить охоту у кого бы то ни было вести себя подобным образом», — заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Кроме того, сенатор обратил внимание на то, что если информация о нанесении авиационным дебоширом травм стюардессе подтвердится, то «против него должно быть возбуждено именно уголовное дело».

«К тому же своим поведением он поставил под угрозу безопасность самого полета, а, значит, всех пассажиров самолета и членов экипажа. Думаю, одновременно авиакомпании следует подумать о предъявлении хулигану иска в связи с вынужденной посадкой самолета», — отметил парламентарий.

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