Таксист-наркоман задержан в Петербурге при помощи граждан

Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM В Петербурге граждане несколько дней назад обратили внимание на водителя такси, который вёл себя неадекватно и мог представлять угрозу себе и окружающим. На одной из АЗС Невского района он танцевал и бился головой о свой автомобиль, а затем попытался сесть за руль.

Однако к этому моменту на место прибыл вызванный неравнодушными очевидцами сотрудник таксопарка, который забрал у водителя ключи и документы на автомобиль. Видеозапись инцидента была отправлена в полицию.

Как сообщили сегодня, 29 января, в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с помощью этой видеозаписи сотрудники дорожной полиции идентифицировали и задержали предполагаемого нарушителя.

«Им оказался 36-летний житель Всеволожского района Ленинградской области. Ему было предложено пройти освидетельствование на нахождение в состоянии опьянения, которое подтвердило присутствие в организме задержанного запрещенного вещества», — отметили в УГИБДД.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, где на него составили административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Нарушитель будет оштрафован.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле водитель такси допустил лобовое столкновение с другим автомобилем. В результате этого ДТП три пассажира «Яндекс-такси», а также водитель другой машины и двое её малолетних детей получили серьёзные травмы. В процессе разбирательства выяснилось, что в момент ДТП таксист находился в состоянии наркотического опьянения.

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Ранее в Бурятии таксист в состоянии наркотического опьянения выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим автомобилем. Водитель встречной машины и двое его пассажиров погибли. Таксист был осужден на 6,5 лет лишения свободы.