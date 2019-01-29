Директор волгоградской УК осужден на 5,5 года за хищение денег жильцов

Волгоград, , 16:30 — REGNUM В городе Волжский Волгоградской области суд вынес приговор по делу директора управляющей компании, который обвинялся в мошенничестве. Как сообщила 29 января пресс-служба региональной прокуратуры, за хищение денег жильцов многоквартирных домов он приговорен к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 550 тыс. рублей.

В суде было доказано, что в 2015—2016 годах директор управляющей компании похитил больше 750 тыс. рублей, которые собственники квартир в трех домах перечисляли за электричество и водоснабжение. Кроме того, директор УК с февраля 2016 года по октябрь 2017 года заключал фиктивные договоры на содержание и обслуживание домов и благодаря этому незаконно получил почти 1,4 млн рублей.

«С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Волжский городской суд приговорил Потапенко к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 000 рублей», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года в Рязани в суд было передано дело в отношении директора местной УК, который обвиняется в хищении 17 млн рублей.

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