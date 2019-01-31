«Не было инструментов, но была идея»: как стать ювелиром?

Анастасия Алексеева, Анастасия Полозкова, , 00:01 — REGNUM

Сегодня, 31 января, отмечают Международный день ювелира. Идея создания праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. Однако учредили его лишь спустя шесть лет в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. Чтобы больше узнать об этой профессии, корреспонденты ИА REGNUM пообщались с молодым ювелиром из Санкт-Петербурга Демидом Буцкиным, который, несмотря на свой юный возраст, запустил и активно работает над двумя собственными брендами.

Демиду 19 лет, и долгое время он интересовался ковкой и обработкой металла, следил за мастерами, которые этим занимаются, но не думал, что станет ювелиром. С детства он готовился к работе в строительной сфере, пока не встретил свою девушку Лидию, которая узнала об увлечении и предложила Демиду попробовать себя в ювелирном деле.

https://www.instagram.com/p/BcczYXSgL37/

«Я зажегся этой идеей и понял, что нужно где-то обучаться. Ювелирных школ у нас в городе оказалось немного — две или три. В одной из них я отучился три месяца и собираюсь в ближайшее время продолжить обучение. Идти в профильный колледж смысла не видел, так как на тот момент я уже учился в строительном вузе на первом курсе. Я просто пошел в подмастерья к ювелиру, так как у меня не было прокатного станка, инструментов и денег на это, но была идея», — рассказывает Демид.

Стоит отметить, что в Москве гораздо больше возможностей обучаться ювелирному делу, тогда как в Санкт-Петербурге ощущается дефицит учебных учреждений этого направления. Получить профессию ювелира можно в художественно-профессиональном лицее имени Карла Фаберже. Среди профильных школ и курсов — Школа ювелирного мастерства и Высшая школа народных искусств. Для тех, кто не может полностью посвятить себя учебе, открыты различные студии, которые периодически набирают группы. Одна из самых популярных — студия «Своими руками», в которой проводят обучение по разным направлениям, в том числе по ювелирному делу.

Как отмечал председатель Союза ювелиров Северо-Западного федерального округа Александр Горыня, выступая на международной выставке Junwex в феврале 2018 года, на рынке труда появляется всё больше соискателей в ювелирной отрасли. Чаще всего молодые специалисты начинают свою карьеру с технологической линии.

Что же касается Демида, то уже спустя четыре месяца у него появился первый крупный заказ от знакомой владелицы сети салонов красоты в Петербурге — целая линейка украшений. Благодаря этому у молодого человека появилась возможность купить оборудование. Впоследствии сработало «сарафанное радио», и у Демида стали появляться новые заказчики.

«Я понял, что, несмотря на то, что занимаюсь ювелирным делом всего пять-шесть месяцев, это уже кому-то нужно. Понял, что нужно запускать свой бренд, но уверенности в себе и четкой концепции пока не хватало. Тогда я начал изучать зарубежные компании и малоизвестных ювелиров и осознал, что тренды, которые у нас только зарождаются, в Европе уже давно существуют».

В июле 2018 года Демид всё же решился на создание собственного бренда Dandl jewelry, в котором ему на постоянной основе помогают Лидия и подруга Алла, которая обучается кузнечному делу. Изготовление каждого украшения проходит в несколько этапов:

Разработка дизайна. Ювелир отталкивается от европейских брендов, привнося в них что-то новое, своё;

Создание 3D модели украшения в компьютерной программе;

Изготовление пробного экземпляра изделия из металла или воска;

Создание готового изделия из золота или серебра.

На изготовление одного украшения уходит день, однако разработка дизайна занимает гораздо больше времени.

«Сейчас я готовлю новую коллекцию, и с ней возникли проблемы. В голове было прекрасно, на бумаге всё красиво, 3D-модель тоже красивая. А потом я стал подбирать металл, и оказалось, что ширина и толщина неправильные, выглядит некрасиво. Приходится уже пятый раз перерабатывать», — делится молодой человек.

Сейчас Демид запускает второй бренд — Dilemma. В отличие от первого Dilemma более агрессивная и вызывающая: с резкими переходами, острыми углами, чернением, яркими и широкими мазками в дизайне изделий.

«Каждому украшению мы уделяем очень много времени. На производство одного изделия может уходить от двух до четырех дней. Dandl больше про женскую аудиторию, хотя мы не придерживаемся гендерных рамок. Но в Dilemma четко видно, что это, скорее, мужская история».

Демид сотрудничает с двумя магазинами в Москве и Санкт-Петербурге. Он отмечает, что молодому ювелиру в современных условиях продвигаться относительно тяжело, однако самым сложным в своей работе называет разработку дизайна и массовое ручное производство. Несмотря на это, Демид хотел бы и в дальнейшем сохранить ручную работу. По его словам, с руками изделию можно передать часть себя и подойти к каждой мелкой детали. Благодаря этому, клиент будет понимать, что украшение сделано специально для него.

«Я считаю, что ювелирное дело — это искусство. Из ничего ты производишь что-то. Практическую составляющую украшение не несет, как, например, ложка или вилка. Но оно создано для социума и не имеет без него никакого смысла, как и любое другое произведение искусства», — подчеркивает ювелир.

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