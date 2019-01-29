В работе электронной почты Gmail произошёл глобальный сбой

Маунтин-Вью, США, , 16:28 — REGNUM В работе Google и сервиса электронной почты Gmail произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

О проблемах 29 января сообщают пользователи из разных стран, в том числе Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польши, США, Бразилии, Чили, Индии. Сообщения о сбоях поступают и от пользователей из России.

Большая часть сообщивших о проблемах в работе Gmail (42%) испытывает трудности с авторизацией, ещё треть (33%) не может отправлять и получать электронные письма, около 25% жалоб связано с работой сайта сервиса.

Большинство жалоб пользователей Google (60%) связано с невозможностью авторизации в учётной записи, ещё 38% пользователей сообщают о сбоях в работе поисковой системы.

Кроме этого, поступают сообщения об отсутствии доступа к облачному сервису Google Assistant.