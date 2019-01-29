Вторник, 29 Января 2019 года
16:28:37 МСК

В работе электронной почты Gmail произошёл глобальный сбой

Общество

О проблемах сообщают, в том числе, пользователи из России

Маунтин-Вью, США, 29 января 2019, 16:28 — REGNUM  В работе Google и сервиса электронной почты Gmail произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

О проблемах 29 января сообщают пользователи из разных стран, в том числе Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польши, США, Бразилии, Чили, Индии. Сообщения о сбоях поступают и от пользователей из России.

Большая часть сообщивших о проблемах в работе Gmail (42%) испытывает трудности с авторизацией, ещё треть (33%) не может отправлять и получать электронные письма, около 25% жалоб связано с работой сайта сервиса.

Большинство жалоб пользователей Google (60%) связано с невозможностью авторизации в учётной записи, ещё 38% пользователей сообщают о сбоях в работе поисковой системы.

Кроме этого, поступают сообщения об отсутствии доступа к облачному сервису Google Assistant.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить