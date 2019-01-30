Как московский дизайнер стал повелителем морей

Станислава Новгородцева, , 15:00 — REGNUM

В России дауншифтинг (образ жизни, ориентированный на «жизнь для себя», отказ от материальных благ) как явление начал набирать популярность с начала 2000-х годов. Сегодня около 5% населения страны являются его последователями. Большинство дауншифтеров предпочитает перебираться в развивающиеся страны, такие как Таиланд и Индия, иногда — на дачу за городом.

Виктор Скалетто — дизайнер из Москвы — пошёл иным путем. В 2014 году он продал квартиру в столице и свой автомобиль, и отправился в Крым строить точную копию британского корабля XVII века.

Отказавшись от постоянной работы в пользу мечты, Виктор создал новую туристическую жемчужину полуострова — корабль стал местной достопримечательностью. Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте.

Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России была выбрана бухта Бугаз, под Судаком.

Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала. Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет. Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдет. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море.

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