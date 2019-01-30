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Как московский дизайнер стал повелителем морей

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Станиславы Новгородцевой о том, как фантазёр и мечтатель строит средневековый парусник в крымской бухте

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Как московский дизайнер стал повелителем морей
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Оригинальный корабль строился на протяжении двух лет, при участии трехсот человек. Вес галеона с орудиями достигал 1700 тонн

Станислава Новгородцева, 30 января 2019, 15:00 — REGNUM  

В России дауншифтинг (образ жизни, ориентированный на «жизнь для себя», отказ от материальных благ) как явление начал набирать популярность с начала 2000-х годов. Сегодня около 5% населения страны являются его последователями. Большинство дауншифтеров предпочитает перебираться в развивающиеся страны, такие как Таиланд и Индия, иногда — на дачу за городом.

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Виктор утверждает, что успешная по меркам социума жизнь в Москве ему наскучила. Захотелось сделать что-то масштабное
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Виктор утверждает, что успешная по меркам социума жизнь в Москве ему наскучила. Захотелось сделать что-то масштабное

Виктор Скалетто — дизайнер из Москвы — пошёл иным путем. В 2014 году он продал квартиру в столице и свой автомобиль, и отправился в Крым строить точную копию британского корабля XVII века.

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Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала
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Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России, была выбрана бухта Бугаз, под Судаком
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России, была выбрана бухта Бугаз, под Судаком
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Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдёт. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдёт. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море
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Для подзарядки самых необходимых инструментов используется бензиновый генератор. Однако большая часть работы выполняется вручную
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Для подзарядки самых необходимых инструментов используется бензиновый генератор. Однако большая часть работы выполняется вручную

Отказавшись от постоянной работы в пользу мечты, Виктор создал новую туристическую жемчужину полуострова — корабль стал местной достопримечательностью. Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте.

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У Виктора не было опыта кораблестроения. Он признаётся, что многому учился в интернете
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
У Виктора не было опыта кораблестроения. Он признаётся, что многому учился в интернете
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Большую часть работы Виктор выполняет самостоятельно, иногда к нему подключаются волонтёры
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Большую часть работы Виктор выполняет самостоятельно, иногда к нему подключаются волонтёры
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Корабль стал местной достопримечательностью, Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Корабль стал местной достопримечательностью, Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте
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Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца

Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России была выбрана бухта Бугаз, под Судаком.

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Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца
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Виктор живёт в небольшой хижине близ корабля, сюда он приходит ночевать, остальное время проводит на корабле
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Виктор живёт в небольшой хижине близ корабля, сюда он приходит ночевать, остальное время проводит на корабле

Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала. Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет. Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдет. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море.

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Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет
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После работы Виктор иногда ходит на близлежащую гору, чтобы выйти в интернет. Один из жителей посёлка дал ему пароль от wi-fi сети
Станислава Новгородцева © ИА REGNUM
После работы Виктор иногда ходит на близлежащую гору, чтобы выйти в интернет. Один из жителей посёлка дал ему пароль от wi-fi сети

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Читайте ранее в этом сюжете: Дети оленей и вечная тундра: как выжить и сохранить себя

regnum author Станислава Новгородцева
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