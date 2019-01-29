В Южной Корее задержали восемь наркоторговцев

Сеул, , 16:26 — REGNUM В Южной Корее задержали 8 человек, которые вывезли из Малайзии метамфетамин, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, с 27 декабря по 17 января Таможенная служба Республики Корея совместно с правоохранительными органами конфисковали 13,3 кг метамфетамина общей стоимостью 44,3 млрд вон (~$39,5 млн).

Как сообщили представители Таможенной службы, наркотики были перехвачены в международных аэропортах Инчхон и Кимхэ. Также известно, что метамфетамин пытались провезти на теле, а именно на бедрах и животе.

Ранее, 21 января органы правопорядка задержали 25 человек, которые ввозили метамфетамин из страны Юго-Восточной Азии Камбоджа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее задержали наркоторговцев