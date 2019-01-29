Название новому парку дадут жители столицы Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 16:05 — REGNUM Новый парк будет создан в 2019 году в столице Карачаево-Черкесии — городе Черкесске. Его разобьют в микрорайоне «Родина», в районе завода РТИ, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе мэрии города.

Реализация проекта началась осенью 2018 года. Уже подготовлен и одобрен план. На месте будущего парка установлена детская игровая площадка. С наступлением тепла начнутся и другие работы — установка тренажеров на специальной площадке для этого, создание условий для отдыха людей старшего поколения.

В работы по благоустройству входят также озеленение зоны отдыха, установка скамеек, фонарей. На днях мэрия города обратилась с призывом к горожанам дать название новому парку. Свой вариант предложено вносить на страницу web-приемной мэрии.

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Напомним, 2018 год проходил в Карачаево-Черкесии под знаком Года благоустройства. На эти цели было направлено более 101 млн рублей, в том числе 96 млн рублей из федеральной казны и 5 млн рублей — из региональной. За год было благоустроено около 140 дворов, 81 общественная территория и парк.