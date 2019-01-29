Вторник, 29 Января 2019 года
16:07:00 МСК

Глава свердловского минстроя: разбираться с дольщиками будем до 2021 года

Общество

К 2020 не успели — жилье ещё не достроено

Екатеринбург, 29 января 2019, 16:02 — REGNUM  Министерство строительства Свердловской области не успеет решить все проблемы с дольщиками и пайщиками к 2020 году, но к 2021 году вопрос будет решён. Об этом заявил глава минстроя Михаил Волков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в регионе сейчас проживают 897 пострадавших дольщиков. Но помочь некоторым из них смогут только к 2021 году, так как только тогда завершится строительство жилья.

«Мы планировали, что часть работ мы сможем передвинуть ближе, но строительство жилого дома, ЖК «Кольцовский дворик» в Кольцово будет завершено в 2021 году. Быстрее по технологии не получится», — признал министр.

Тем не менее некоторые дольщики соглашаются переселиться в уже существующие квартиры — такой выбор в 2018 году сделали 110 человек. В целом же почти 2,5 тысячи дольщиков получили жильё в прошлом году.

Напомним, 25 января 2019 года в Минстрое РФ заявили, что в России числятся 894 недостроенных объекта жилищного строительства. Также по стране насчитывается 98 тысяч 570 договоров долевого участия обманутых дольщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минстрое назвали число обманутых дольщиков в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долгострои
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить