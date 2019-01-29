Глава свердловского минстроя: разбираться с дольщиками будем до 2021 года

Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM Министерство строительства Свердловской области не успеет решить все проблемы с дольщиками и пайщиками к 2020 году, но к 2021 году вопрос будет решён. Об этом заявил глава минстроя Михаил Волков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в регионе сейчас проживают 897 пострадавших дольщиков. Но помочь некоторым из них смогут только к 2021 году, так как только тогда завершится строительство жилья.

«Мы планировали, что часть работ мы сможем передвинуть ближе, но строительство жилого дома, ЖК «Кольцовский дворик» в Кольцово будет завершено в 2021 году. Быстрее по технологии не получится», — признал министр.

Тем не менее некоторые дольщики соглашаются переселиться в уже существующие квартиры — такой выбор в 2018 году сделали 110 человек. В целом же почти 2,5 тысячи дольщиков получили жильё в прошлом году.

Напомним, 25 января 2019 года в Минстрое РФ заявили, что в России числятся 894 недостроенных объекта жилищного строительства. Также по стране насчитывается 98 тысяч 570 договоров долевого участия обманутых дольщиков.

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