Южная Корея ослабит регулирование беспилотных автомобилей

Сеул, , 19:04 — REGNUM Южная Корея значительно ослабит регулирование беспилотных автомобилей, а также автомобилей на водородном топливе. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По словам экспертов, ослабление регулирования поспособствует росту инвестиций в производство автомобилей нового поколения, что окажет комплексное влияние на развитие экономики страны.

В частности, правительство Южной Кореи планирует обнулить налоги на выбросы вредных веществ в атмосферу, а также снизить налог на содержание данных автомобилей. Таким образом, такие послабления сделают беспилотные и водородные автомобили более конкурентоспособными по сравнению с классическими. Власти активно поддерживают население в использовании беспилотных автомобилей и автомобилей на эко-топливе, поэтому всячески стремятся упростить их законодательное и налоговое регулирование.

Более того, с 1 января вступил в силу закон, согласно которому, потребители смогут потребовать компенсацию от производителя или сдать автомобиль обратно, если он не соответствует государственному стандарту экологичности. Подобная практика уже давно активно применяется в США.