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ФСБ раскритиковала идею создания в России единой базы задержанных

Общество

Это может позволить получить злоумышленникам необходимую информацию о задержании подозреваемых по делам о госизмене или шпионаже

Москва, 29 января 2019, 15:59 — REGNUM  Федеральная служба безопасности выступила против создания в России единой базы задержанных, сообщается 29 января на сайте Совета по правам человека (СПЧ).

По данным ФСБ, это может позволить лицам, причастным к противоправной деятельности в ущерб безопасности страны, получить необходимую информацию о задержании подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о госизмене или шпионаже.

Напомним, ранее Совет по правам человека по итогам заседания в сентябре 2018 года порекомендовал рассмотреть вопрос о создании в каждом регионе страны единой базы задержанных, доступ к которым будет предоставлен адвокатам и родственникам.

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