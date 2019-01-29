Американская организация запустила первую программу по изучению Кореи

Сеул, , 19:04 — REGNUM Американская экспертная организация под названием Центр национальных интересов, основанная бывшим президентом США Ричардом Никсоном, запустила первую программу по изучению Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Центр национальных интересов, находящийся в Вашингтоне, учредил программу корееведения под руководством Гарри Казианиса, эксперта по Корее и бывшего директора по оборонным исследованиям аналитического центра. По его словам, текущая ситуация на Корейском полуострове представляет большой интерес для ученых, так как происходящие там события оказывают влияние на весь мир в целом.

В рамках программы в первую очередь будет изучаться ядерная проблема Северной Кореи, а также дипломатические пути разрешения сложившейся ситуации. Кроме того, программа подробно изучит демографические тенденции Южной Кореи и влияние США на взаимоотношения между Северной и Южной Кореей. По словам господина Казианиса, целью данного центра является представление исторической ретроспективы двух стран и освещение реальной экономической, политической и демографической ситуации в Корее.

На сегодняшний день Гарри Казианис является единственным сотрудником, но по мере развития программы штат будет расширяться. Более того, в ведущем внешнеполитическом журнале The National Interest появится новый раздел Korea Watch, где будут освещаться актуальные проблемы Корейского полуострова.