Южнокорейский эксперимент с искусственным дождем провалился

Сеул, , 15:56 — REGNUM Эксперимент по генерации искусственного дождя, который 25 января проводила Южная Корея над Жёлтым морем, не принёс ожидаемых результатов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую метеорологическую службу.

Во время эксперимента самолёт распылил в облаках состав с содержанием йодида серебра, который вызывает интенсивную конденсацию воды и, как следствие, выпадение осадков. Хотя состав был распылён правильно и началась конденсация, дождь всё же вызвать не удалось.

Впрочем, ученые планируют провести ещё 14 подобных экспериментов в 2019 году, увеличивая концентрацию веществ и изменяя состав распыляемого аэрозоля. Также планируется строительство испытательной лаборатории, где будут создаваться облака для проведения эксперимента в меньшем масштабе. Искусственные дожди будут использоваться для очищения воздуха от хронической проблемы Южной Кореи — мелкой пыли и смога, которые попадают в страну из Китая.