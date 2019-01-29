В Австралии из-за засухи не хватает питьевой воды

Канберра, , 15:55 — REGNUM Из-за аномальной жары в Австралии не хватает питьевой воды. Власти принимают меры для предотвращения кризиса, сообщает австралийское информационное агентство ABC.

В Сиднее был запущен завод по опреснению морской воды, который был законсервирован с момента постройки в 2012 году. Система опреснения включается автоматически, когда уровень воды в водохранилище Сиднея опускается ниже 50%, и город нуждается в резервных источниках питьевой воды. За последний месяц из-за аномальной жары, когда температура воздуха держится выше 40 градусов, уровень воды снизился с 80% до 61%, и власти приняли решение запустить опреснительный завод для предотвращения критической ситуации. Из-за продолжительной засухи в стране под угрозой оказались городские и региональные системы водоснабжения.

По словам властей, включение опреснительного завода приведет к дальнейшему увеличению счетов за подачу воды почти на 40 долларов в год. Жители Австралии обеспокоены таким исходом событий, так как не хотят платить дополнительные деньги за опреснение воды. Впрочем, если жара спадет и выпадут осадки, опреснительный завод будет снова остановлен.