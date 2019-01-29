В Москве 30 и 31 января ожидается плюсовая температура

Москва, , 15:44 — REGNUM Температура воздуха в Москве в последние дни января повысится до положительных значений. Потеплеет максимум до +3 °C, сообщают 29 января «Метеоновости».

На погоду в столице влияет теплый сектор циклона, который сместится на юг Карелии, а также теплый и влажный воздух из Причерноморья. В Москве 30 января будет 0.+2 °C, днем 31 января потеплеет до +1.+3 °C.

Эти значения будут близки к абсолютному максимуму для 30 и 31 января. В 2016 году были зафиксированы рекордные значения: +3 °C для 30 января и +3,9 °C для 31 января.

Оттепель будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Уходящий январь станет месяцем с наиболее обильными осадками за 20 последних лет.

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