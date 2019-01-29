В Казахстане заболеваемость корью уменьшилась в два раза — Минздрав

Астана, , 15:46 — REGNUM По состоянию на 28 января 2019 года в Астане было зарегистрировано 500 случаев заболевания корью, заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, сообщает 29 января издание Informburo.

По его словам, общая численность заболевавших в Казахстане составляет 910 человек, в том числе 647 детей до 14 лет. Бекшин заявил, что эпидемию уже удалось остановить.

По его словам, за прошедшую неделю, 21−27 января, заболеваемость снизилась в два раза. Врачи связывают вспышку кори в Казахстане с тем, что родители в конце 80-х и начале 90-х годов не были привиты из-за отсутствия вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в Астане, Алма-Ате, Атырау и Акмолинской области Казахстана прививки от кори детям будут ставить с девяти месяцев.

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