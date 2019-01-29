Эхо ЧП в Перми: обследование и восстановление дома, где произошло обрушение

Пермь, , 15:37 — REGNUM В многоэтажке Перми по ул Революции, по уточнённым данным, площадь обрушения составила 75−80 квадратных метров, обрушилось восемь плит, тогда как ранее заявляли сначала об одной плите, затем о семи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, эксперты авторитетного вуза провели первичный осмотр и инструментальное обследование технического этажа, чердачных и подвальных помещений, квартир на 14-ом этаже дома № 3/1 по ул. Революции.

Теперь предстоит полное инструментальное обследование строительных конструкций и грунта. После экспертного анализа начнут разрушенной части кровли с последующим восстановлением и укреплением конструкций. На эти работы может уйти до полутора месяцев. В мэрии подчеркнули, что возле дома организуют круглосуточную охрану во избежание мародёрства.

На время проведения работ жителям дома будет предложена компенсация затрат на съем жилья, порядок возмещения сейчас прорабатывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в 14-этажном доме по ул. Революции произошло обрушение бетонных плит между техническим этажом и кровлей. Пострадавших нет. Всех людей эвакуировали. Дом обесточили. Для 29 человек предоставили номера в гостиницах, остальные жильцы разместились у родственников и знакомых.

Дом построен в 1993 году. В нём проживает 257 человек. Стоит отметить, что после ЧП жители дома начали сообщать об имеющихся трещинах в своих квартирах, которые появились с начала 2000-х годов.

В горадминистрации подчеркнули, что о дефектах в своих квартирах жители дома могут сообщать по телефону горячей линии 244−46−00. Эта информация будет использована в работе.

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