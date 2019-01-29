Медведев назвал условия жизни в сёлах, которые нужно создать

Москва, , 15:29 — REGNUM Жителям сёл в России необходимо создать нормальные условия для жизни, заявил 29 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о развитии сельских территорий.

По его словам, селянам нужны не только тёплые дома с современным водоснабжением.

«Нужны и дороги, чтобы можно было подъехать к жилью, школам, магазинам в любую погоду. Нужен доступ к социальной инфраструктуре, к услугам здравоохранения, образования. И условия для того, чтобы можно было интересно и с пользой проводить свободное время, то есть возможность посетить дом культуры, зайти в интернет, позаниматься на спортплощадке непосредственно по месту жительства», — сказал Медведев.

Он резюмировал задачу, заявив о необходимости проявления комплексного подхода к решению проблем на селе и формированию нового типа сельских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев подписал постановление о новых условиях продажи молока и молочной продукции в магазинах России. Согласно документу, продажа молока должна идти отдельно от других групп товаров, в том числе продукции, где используется заменитель молочного жира.

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