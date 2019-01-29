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Верховный Суд Пакистана пересмотрит дело христианки Асии Биби

Общество

Суд может отменить вердикт о невиновности христианки

Исламабад, 29 января 2019, 15:44 — REGNUM  28 января представители Верховного Суда Пакистана заявили, что дело христианки Асии Биби будет пересмотрено 29 января.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, новый председатель Верховного суда рассмотрит дело о невиновности Асии Биби, обвинённой в богохульстве.

Напомним, что ранее христианка Асия Биби была призвана Верховным Судом невиновной по делу о богохульстве и освобождена в зале суда. В ответ, тысячи религиозных пакистанцев во главе с партией «Техрик-э-Лабаяк» устроили массовые беспорядки в крупнейших городах страны, вынудив правительство пойти на уступки. Хотя позднее лидеры протеста были арестованы, правительство обещало не препятствовать пересмотру резонансного дела в Верховном Суде.

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Зарубежная хроника
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