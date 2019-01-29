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Очередная финансовая пирамида: воронежцы потеряли миллионы рублей

Общество

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Воронеж, 29 января 2019, 15:23 — REGNUM  В Воронежской области 60 вкладчиков обратились в полицию с заявлениями после закрытия кредитно-потребительского кооператива. Как сообщили корреспонденту И ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник, 29 января, причиненный ущерб по невыплаченным вкладам составил более 25 миллионов рублей.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, установлено, что директор организации присваивал денежные средства вкладчиков, составляя фиктивные документы о расходовании их на нужды кооператива. Однако деньги впоследствии не возвращались в оборот компании, что сделало невозможным выплаты вкладов и процентов по ним.

В настоящее время материал проверки передан в следственное управление ГУ МВД по Воронежу для решения вопроса о привлечении руководителя кредитно-потребительского кооператива к уголовной ответственности.

Обманутые вкладчики, ожидая ответа правоохранителей, объединяются, создают группы в социальных сетях, где пытаются найти единомышленников, договориться о встрече и взаимодействии.

Как ранее сообщалось, 29 января стало известно о закрытии офисов кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест» в 13 регионах России. Несколько сотен пайщиков обратились в полицию с заявлениями о невыплаченных вкладах.

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Преступления в сфере кредитования
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