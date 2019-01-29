В модном показе в Уганде принимают участие модели с инвалидностью — СМИ

Кампала, , 15:35 — REGNUM Модели уже начали подготовку к модному показу для людей с инвалидностью «Hot Pink Catwalk», который ежегодно проводится в столице Уганды Кампале, об этом сообщает CNN Africa.

Hot Pink Catwalk — замысел благотворительной организации Malengo Foundation. Его целью является борьба с дискриминацией людей с ограниченными возможностями. Первый показ прошел в 2015 году, начиная с этого момента он проводится каждый октябрь. Показ поддерживают самые известные дизайнеры Уганды.

В нем принимают участие слепые, альбиносы и другие инвалиды. В 2019 году в показе примут участие 32 модели, 22 из них с инвалидностью.

Цель показа, как сообщает исполнительный директор благотворительной организации Malengo Мишель Омамтекер, борьба с неравенством в мире.

«Посмотрите на Африку, мы фокусируемся не на различиях, а на общности всех людей», — добавила Омамтекер.

Модный показ пользуется популярностью у зрителей, в особенности, у молодежи.