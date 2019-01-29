Правозащитники Сенегала призвали к миру и спокойствию на время выборов

Дакар, , 16:22 — REGNUM Организация по защите прав человека в Сенегале за месяц до проведения всеобщих выборов в стране призвала общество к миру и спокойствию на время проведения выборной кампании. Она также потребовала от кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих выборах, приложить усилия для сохранения спокойной обстановки в Сенегале. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Представители правозащитной организации также отметили, что, по их мнению, программа оппозиции дает надежду на цивилизованное проведение предвыборной кампании.

Также сообщается, что двое главных соперников президента Сенегала Маки Салла Халифа Салл и Карим Уэйд выбыли из предвыборной гонки в связи с наличием судимостей. Президентские выборы пройдут в стране 24 февраля.