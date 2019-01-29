Правозащитники обвинили органы безопасности Зимбабве в пытках демонстрантов

Хараре, , 17:59 — REGNUM Комиссия по защите прав человека в Зимбабве обвиняет представителей органов безопасности в применении пыток и насилии для подавления демонстраций.

Беспорядки вспыхнули в стране, после того как правительство подняло цены на бензин.

Представитель правительства в защиту действий органов безопасности заявил: «Иногда в случае ухудшения ситуации приходится использовать силу».

По информации новостного агентства BBC Swahili, полицейские в Хараре, столице Зимбабве, избивают граждан и наносят им тяжелые увечья.

«Рост количества беспорядков в Зимбабве вызвал вопросы о способности президента Эммерсона Мнангагвы контролировать вооруженные силы в стране, приведшие его к власти 14 месяцев назад», — отметил журналист BBC.

Президент Зимбабве обещал, что случаи насилия в отношении граждан будут приняты во внимание.

В отчете комиссии по защите прав человека в Зимбабве сообщается, что около восьми людей погибло на прошлой неделе от пулевых ранений. Кроме того, комиссия отметила особые случаи вторжения представителей полиции Зимбабве в дома граждан ночью, избиении всех находящихся в нем, в том числе и детей.