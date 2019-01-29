Названа численность мигрирующего населения в Южной Корее в 2018 году

Сеул, , 15:21 — REGNUM В 2018 году численность мигрирующего населения в Южной Корее увеличилась до 7,3 млн человек, сообщает YTN.

Согласно отчету Статистической службы Республики Корея, численность мигрирующего населения составила 7,29 млн человек, что на 2% больше, чем в 2017 году.

Известно, что больше всего по стране мигрировало молодых людей в возрасте от 20 лет — 22,4%, затем в возрасте от 30 лет — 21,5%. Самый низкий показатель был у пожилых людей (старше 70) — 7,1%.

Больше всего людей переехало в г. Седжон — 29,2%, затем в провинцию Кёнгидо и о. Чеджу — по 15,9%. Согласно информационному источнику, из Сеула переехало более 16,1% (11 тыс человек), из Кванджу — 15,5%.