По делу о прорыве дамбы в Бразилии задержаны пятеро подозреваемых

Бразилиа, , 15:14 — REGNUM Полиция Бразилии задержала пять человек после прорыва дамбы на руднике в штате Минас-Жерайс и гибели десятков человек. В числе предполагаемых виновников трагедии — два инженера компании TÜV SÜD, которая была нанята компанией Vale для проверки безопасности на объекте. Они были задержаны утром 29 января в Сан-Паулу. Об этом сообщает телеканал Globo.

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Следователи прокуратуры и полиции установили, что заключение о безопасности плотины было выдано с нарушениями.

Ещё трое арестованных подозреваемых — сотрудники самого предприятия. Все пятеро взяты под стражу на 30 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, прорыв плотины на руднике по добыче железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейра произошёл 25 января. Потоки грязи затопили здания горнодобывающей компании Vale и дома местных жителей. По последним данным, погибли по меньшей мере 65 человек. Ещё 279 человек считаются пропавшими без вести. В связи с трагедией и гибелью людей власти штата Минас-Жейрас объявили трёхдневный траур.

В настоящее время на месте пришествия пятый день продолжается поисково-спасательная операция.

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