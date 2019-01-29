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Верховный суд Кении разрешил во всех школах страны носить хиджаб

Общество

Верховный суд Кении принял постановление, в соответствии с которым каждая школа имеет право самостоятельно принимать решение о правилах ношении одежды

Найроби, 29 января 2019, 21:28 — REGNUM  Верховный суд Кении принял постановление о том, что школы имеют право самостоятельно устанавливать правила ношения одежды и принимать решение о ношении хиджаба кенийскими школьницами.

По информации новостного агентства BBC Swahili, рассмотрение данного вопроса началось после того, как трое родителей в 2016 году подали в суд на школу в кенийском районе Исиоло, находящуюся под руководством методистской церкви, которая исключила их дочерей за то, что они отказались снять хиджаб.

После данного инцидента апелляционным судом Кении было разрешено ношение хиджабов в школьных учреждениях, однако церкви подали свою апелляцию в Верховный суд, после чего было принято решение о принятии правил ношения одежды школами самостоятельно.

Решение Верховного суда бурно обсуждается в социальных сетях, где одни поддерживают решение суда, другие же требуют вмешательства министерства образования Кении для урегулирования вопроса.

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Зарубежная хроника
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