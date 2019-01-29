Вторник, 29 Января 2019 года
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Танзанийские правозащитники начали кампанию по защите прав подозреваемых

Общество

В Танзании стартовала специальная кампания по защите прав подозреваемых, которую организовали две правозащитные группы: “Центр по юридическим вопросам и правам человека” и «Танзанийская коалиция правозащитников»

Додома, 29 января 2019, 15:16 — REGNUM  Танзанийские правозащитники начали кампанию по защите прав подозреваемых, которая пройдет на территории всей страны.

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», реализацией кампании занимаются правозащитные группы: «Центр по юридическим вопросам и правам человека» в Танзании и «Танзанийская коалиция правозащитников». Их основной целью является борьба со случаями нарушения прав подозреваемых, а также с незаконными арестами подозреваемых.

Кроме того, правозащитники предъявили требования к правительству и управлению полиции страны, чтобы те предприняли серьезные меры в отношении полицейских, причастных к насилию в отношении подозреваемых вблизи деревни Лолиондо.

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Зарубежная хроника
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