Додома, , 15:16 — REGNUM Танзанийские правозащитники начали кампанию по защите прав подозреваемых, которая пройдет на территории всей страны.

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», реализацией кампании занимаются правозащитные группы: «Центр по юридическим вопросам и правам человека» в Танзании и «Танзанийская коалиция правозащитников». Их основной целью является борьба со случаями нарушения прав подозреваемых, а также с незаконными арестами подозреваемых.

Кроме того, правозащитники предъявили требования к правительству и управлению полиции страны, чтобы те предприняли серьезные меры в отношении полицейских, причастных к насилию в отношении подозреваемых вблизи деревни Лолиондо.