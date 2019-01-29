У сотрудников офисов «букет» болезней: об отмене медосмотров

Москва, , 15:01 — REGNUM Формально предложение Минтруда РФ о частичной отмене медосмторов обосновывается тем, что работа за компьютером никакого вреда для сотрудников не несет и медосмотры, получается, не нужны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По его мнению, на самом деле длительная работа в офисе, особенно, если она сопряжены с высоким уровнем сосредоточенности, повышенным вниманием, большим темпом труда и т.д. может являться причиной возникновения целого ряда заболеваний. Вот лишь краткий перечень наиболее распространенных болезней, вызванных длительной работой в офисе: туннельный синдром, остеохондроз, ожирение, высокое артериальное давление, синдром сухого глаза, хронический стресс, варикозная болезнь, геморрой, заболевания органов ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь, колит, грипп и ОРВИ.

«Не для кого не секрет, что и сердечно-сосудистыми заболеваниями, как следствие, инфарктами и инсультами, офисные сотрудники страдают чаще остальных. Так что заявление Минтруда, скорее всего, призвано лишь завуалировать истинные причины невозможности организовать регулярные медосмотры для офисных сотрудников — это острая нехватка медперсонала. Даже в больницах и поликлиниках дефицит медицинских работников уже давно ста серьёзной проблемой. Тут уж не до медосмотров», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, офисные работники (бухгалтеры, кадровики, руководители) могут перестать проходить медицинские осмотры. С предложением отменить обязательные предварительные и периодические обследования у специалистов выступило Министерство труда РФ.

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