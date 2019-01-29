Правительство Индии планирует лечить болезни почек и диабет аюрведой

Нью-Дели, , 18:05 — REGNUM Правительство Индии разработало генеральный план по борьбе с неинфекционными заболеваниями в стране. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», для борьбы с обширным списком болезней индийское руководство прибегнет к аюрведическим средствам.

Министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии сообщило, что результаты последних клинических исследований свидетельствуют о позитивном воздействии аюрведических средств на состояние больных диабетом в возрасте до 30 лет. Также данные препараты могут быть использованы для борьбы с раком, депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Правительство Индии планирует обеспечить необходимыми лекарственными средствами медицинские центры по всей стране к 2021 году. Штаты Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх и Уттар-Прадеш уже стали участниками новой программы.

Аюрведа — система традиционной индийской медицины. В настоящее время правительство Индии во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) активно продвигает аюрведические препараты в стране и за рубежом. Наиболее перспективным медикаментом считается «BGR-34», разработанный в правительственных лабораториях Индии.