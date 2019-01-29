В 2019 году странам Туркестана дефицит воды не грозит — эксперт

Душанбе, , 14:57 — REGNUM Страны Туркестана, зависящие от стока рек Амударьи и Сырдарьи, не будут испытывать дефицита воды в летний период 2019 года, заявил председатель комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана Давлатшо Гулмахмадзода, сообщает 29 января издание Asia-Plus.

По его словам, холодная погода в горах Таджикистана позволит создать достаточный запас воды. Начальник гидрометеорологической службы республики Джамили Байдуллаева добавила, что в феврале температура в горном Таджикистане снизится на один градус ниже климатической нормы.

Байдуллаева отметила, что в высокогорьях Памира ожидаются сильные похолодания. По прогнозам синоптиков, в районе озера Булункуль в ночь на 2 февраля температура опустится до минус 60 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, водоносность нижнего течения Амударьи в вегетационный период 2018 года составила 40% от необходимой нормы. Засушливая погода была связана с сокращением снежного покрова в верховьях рек Амударьи и Сырдарьи.

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