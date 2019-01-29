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Верховный суд Индии проведет слушание по делу о трагедии в Бхопале

Общество

Верховный суд Индии выслушает петицию правительства о дополнительной компенсации пострадавшим в трагедии в Бхопале

Нью-Дели, 29 января 2019, 15:57 — REGNUM  Верховный суд Индии в апреле заслушает петицию правительства страны к компании United Cabide Corporation о дополнительном возмещении ущерба, пострадавшим в трагедии в Бхопале в 1984 году.

Петиция о возмещении дополнительных средств в размере 74,1 млрд рупий (69 млрд рублей) была подана в декабре 2010 года.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», по решению высшей судебной инстанции от 14 февраля 1989 года общий размер компенсации пострадавшим в этой катастрофе составил 470 миллионов долларов.

Напомним, что катастрофа в Бхопале является самой большой техногенной аварией в истории по количеству жертв. Число погибших людей превышает 15 тыс. человек, а число пострадавших, по некоторым данным, достигает 500 тыс. человек.

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Зарубежная хроника
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