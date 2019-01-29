На пост президента США впервые будет баллотироваться индуистка

Нью-Дели, , 15:17 — REGNUM Тулси Габбард, которая стала первой индуисткой, избранной в Конгресс США, объявила, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

27 января она сообщила журналистам о притеснениях со стороны СМИ, заявив, что стала жертвой «религиозного фанатизма». Она рассказала о том, что некоторые средства массовой информации преследовали ее сторонников, называя их индуистскими националистами.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик назвала подобные преследования ее сторонников по религиозному признаку безосновательными.

«Я горжусь тем, что являюсь первой индуисткой, избранной в Конгресс США, а теперь и тем, что являюсь первым кандидатом-индуистом на пост президента страны», — добавила Тулси Габбард.

Она также высказалась о взаимоотношениях Индии и США, отметив, что страны являются ближайшими союзниками.

«Стратегическое партнерство с Индией является приоритетом для США. Индия приобретает все большее значение в мировой политике», — добавила она.