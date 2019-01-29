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ВОЗ: устойчивость индийцев к лекарствам является большой проблемой

Общество

Устойчивость к противомикробным препаратам входит в число самых опасных угроз здоровью

ВОЗ: устойчивость индийцев к лекарствам является большой проблемой
Devanath
Индия

Нью-Дели, 29 января 2019, 16:31 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения обеспокоена и проблемой недостаточного влияния на организм индусов противомикробных препаратов, и широким распространением в Индии бактерий и вирусов, устойчивых к лекарствам. Таким образом, в Индии общие показатели заболеваемости являются самыми высокими в мире. По информации индийского новостного агентства «Джагран», огромное количество людей страдают от диабета, заболеваний сердца и рака.

По данным исследования ВОЗ усугубляющим фактором является то, что 40% индийских детей не доедают, а значит, склоны к различным заболеваниям.

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Зарубежная хроника
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