Не отменять, а ввести адекватные нормы: о поправках в правила техосмотра

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Мировая практика показывает, что техосмотр является необходимой нормой, но правила его прохождения должны быть приведены в порядок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 января, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу депутатов Госдумы о частичной отмене техосмотра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесла законопроект, отменяющий обязательный техосмотр для личных автомобилей, но не для такси и не для служебных машин. Авторы отмечают, что доля ДТП по причине технических неисправностей незначительна (3,8%), а техосмотр в его нынешнем виде является лишь «дополнительным финансовым обременением» для владельцев автомобилей.

«То, как выглядит техосмотр сейчас — действительно всего лишь профанация и сбор денег. На рынке работают «левые» конторы, специализацией которых является печатание бумажек. Однако это не означает, что техосмотр надо просто отменить. Мировой опыт показывает, что потребность в нем есть. Но правила должны быть приведены в порядок.

К примеру, в Германии этим занимаются три уполномоченных негосударственных организаций. Техосмотр влияет и на страховку, и на налоги. Эксплуатировать машину без него нельзя. Да и у нас есть по этому вопросу позитивный опыт. Лет шесть назад в Петербурге было невозможно, как это возможно сейчас, пройти техосмотр без машины или на машине с серьезными нарушениями. Производилась фотофиксация, присутствовали инспекторы. Нужно не изобретать велосипед, а вернуть нормальные правила», — отметил Денис Шубин

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