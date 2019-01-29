Верховный суд Индии отменил слушанье дела о строительстве храма Рамы

Нью-Дели, , 14:51 — REGNUM 28 января Верховный суд Индии отменил слушание дела о строительстве храма Рамы в священном для индусов городе Айодхья, которое было ранее назначено на 29 января.

В официальном сообщении говорится, что по причине отсутствия С. А. Бобде, одного из пяти судей, слушание этого дела «является отмененным».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», предыдущее слушание по этому делу, проходившее 10 января, было прервано. Тогда выяснилось, что один из судей работал адвокатом в уголовном деле, которое связано с разрушением мечети Бабри.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в XVI веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце XX века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так ничего и не было построено.