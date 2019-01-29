На Reddit собрали лучшие советы, которые помогут в быту

Вашингтон, , 15:19 — REGNUM На Reddit запустили тред с полезными советами, которые помогают решить бытовые проблемы и сэкономить время. Пользователи рассказывают, как легко открыть крышку банки, избавиться от пролитого воска на ковре и даже управлять машиной.

«Какой ваш самый любимый «черт-возьми-это-работает» трюк?» — спросил один из юзеров. Его пост набрал 50 тыс. положительных голосов и около 17 тыс. комментариев, в которых пользователи делятся полезными советами.

Самым популярным стал комментарий о том, как открутить неподдающуюся крышку банки. Юзер с ником Obeythelaw7 рассказал, что нужно постучать по бокам крышки тупой стороной ножа для масла, после чего она легко откроется. Многим юзерам также понравился способ очистки ковра от воска: пользователь phyx8 рекомендовал прогладить воск через влажное полотенце.

Еще одним из самых популярных комментариев стал лайфхак об управлении машиной. Rugarroo рассказал, что при движении задним ходом нужно положить руку на нижнюю часть руля. В отличие от положения рук сверху, в каком направлении будет двигаться рука, туда и поедет автомобиль.

«Боже мой, как бы я хотел знать об этом раньше», — ответил ему водитель трейлера.

Много положительных голосов также собрал совет о том, как заставить человека рассказать подробности, но при этом не вызвать у него чувство, будто его допрашивают.

«Просто перефразируйте то, что он только что сказал, в вопрос. «Я собираюсь в магазин». «В магазин?» «Да, мне нужно купить молока», — рассказал один из пользователей.

Ранее в Twitter стал популярным тред о лучших российских фильмах. Одна из пользовательниц перечислила лучшие, по её мнению, фильмы и сериалы России и стран СНГ, чтобы развеять стереотип о том, что российское кино обычно низкого качества.

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