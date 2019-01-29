Вторник, 29 Января 2019 года
15:07:35 МСК

Украина заняла 12-е место в рейтинге самых опасных стран — Global Finance

Общество

Всего в рейтинге 128 государств

Киев, 29 января 2019, 15:03 — REGNUM  В глобальном рейтинге безопасности Украина заняла 12-е место с конца, сообщило 23 января американское издание Global Finance.

Опаснее Украины признаны Конго и Венесуэла, где продолжается попытка государственного переворота. Ситуация в Камеруне и Гондурасе несколько лучше.

Читайте также: Лавров обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле

К столь плачевному результату Украину привела гражданская война в Донбассе, а также состояние экономики.

Наиболее безопасными признаны Исландия, Швейцария и Финляндия.

Рейтинг был сформирован на основе данных о качестве жизни, состоянии медицины, образования, уровне преступности и вероятности возникновения природных катаклизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным организации Transparency International, Украина опередила Россию по «индексу восприятия коррупции». Украина получила 32 балла из 100 возможных, в то время как Россия — всего 28.

Читайте также: Transparency International понизило «антикоррупционный» рейтинг России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные экономические рейтинги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить