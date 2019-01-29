Украина заняла 12-е место в рейтинге самых опасных стран — Global Finance

Киев, , 15:03 — REGNUM В глобальном рейтинге безопасности Украина заняла 12-е место с конца, сообщило 23 января американское издание Global Finance.

Опаснее Украины признаны Конго и Венесуэла, где продолжается попытка государственного переворота. Ситуация в Камеруне и Гондурасе несколько лучше.

Читайте также: Лавров обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле

К столь плачевному результату Украину привела гражданская война в Донбассе, а также состояние экономики.

Наиболее безопасными признаны Исландия, Швейцария и Финляндия.

Рейтинг был сформирован на основе данных о качестве жизни, состоянии медицины, образования, уровне преступности и вероятности возникновения природных катаклизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным организации Transparency International, Украина опередила Россию по «индексу восприятия коррупции». Украина получила 32 балла из 100 возможных, в то время как Россия — всего 28.

Читайте также: Transparency International понизило «антикоррупционный» рейтинг России