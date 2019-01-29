Москва стала лидером отечественного туризма в 2018 году

Москва, , 17:40 — REGNUM Москва возглавила топ-15 популярных туристических направлений России в 2018 году. Соответствующие данные представило аналитическое агентство ТурСтат. Всего в прошлом году столицу посетило свыше 23,5 млн туристов.

Также среди популярных направлений Краснодарский край — его посетило более 17 млн туристов, Московская область — 15 млн человек, Санкт-Петербург — 8,5 млн человек и Крым — 6,8 млн туристов.

Чуть менее популярными оказались Приморье и Владимирская область — каждый из них посетило около 5 млн человек, Ярославская область — около 3,8 млн туристов, Татария — 3,4 млн человек.

В Тюменскую область приехало погостить 3,1 млн туристов, в Ленинградскую — 3 млн человек, Вологодскую — 2,9 млн туристов, Башкирию и Калужскую области увидели свыше 2,5 млн человек, Алтайский край — 2,2 млн туристов.

Рейтинг был составлен по итогам анализа статистики внутреннего и въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше трёх миллионов туристов посетило российскую столицу за время проведения матчей ЧМ-2018.

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