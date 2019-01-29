Вторник, 29 Января 2019 года
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Читтагонг станет первым «кибергородом» Бангладеш

Общество

Заместитель министра образования рассказал, какие проекты правительства должны привести к формированию первого «кибергорода» Бангладеш

Дакка, 29 января 2019, 15:22 — REGNUM  Заместитель министра образования Бангладеш Махибул Хасан Чаудхури выразил надежду на то, что Читтагонг в недалеком будущем сможет стать первым «кибергородом» страны.

По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на слова замминистра, в настоящее время в этом городе реализуются несколько проектов в сфере повышения информационной и технологической грамотности населения. Правительство предпринимает различные инициативы — например, строит IT-парк и специализированный центр.

Заместитель министра выступил на открытии ярмарки информационно-коммуникационных технологий в Читтагонге, где призвал предпринимателей как из Бангладеш, так и из-за рубежа инвестировать в высокотехнологичную отрасль производства страны. Махибул Хасан Чаудхури добавил, что со вступлением премьер-министра страны Хасины Вазед в должность Бангладеш «совершила огромный рывок» в сфере современных технологий.

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Зарубежная хроника
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