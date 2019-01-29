Читтагонг станет первым «кибергородом» Бангладеш

Дакка, , 15:22 — REGNUM Заместитель министра образования Бангладеш Махибул Хасан Чаудхури выразил надежду на то, что Читтагонг в недалеком будущем сможет стать первым «кибергородом» страны.

По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на слова замминистра, в настоящее время в этом городе реализуются несколько проектов в сфере повышения информационной и технологической грамотности населения. Правительство предпринимает различные инициативы — например, строит IT-парк и специализированный центр.

Заместитель министра выступил на открытии ярмарки информационно-коммуникационных технологий в Читтагонге, где призвал предпринимателей как из Бангладеш, так и из-за рубежа инвестировать в высокотехнологичную отрасль производства страны. Махибул Хасан Чаудхури добавил, что со вступлением премьер-министра страны Хасины Вазед в должность Бангладеш «совершила огромный рывок» в сфере современных технологий.