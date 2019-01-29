Полиция Бангладеш выявила связь ИГ* с терактом 2016 г. в Дакке

Дакка, , 14:53 — REGNUM Полиция Бангладеш задержала и допросила одного из лиц, участвующих в подготовке и проведении теракта в столице страны в 2016 г.

По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», в ходе допроса задержанного стали известны новые подробности теракта. О задержании террориста и некоторых деталях, выяснившихся во время его допроса, журналистам «Калер контхо» сообщили сотрудники пресс-службы РЭБ (Батальона быстрого реагирования — бангладешского спецназа).

Как утверждает задержанный, организован этот теракт был с территории Ближнего Востока — одной из аффилированных с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организаций. По имеющейся у журналистов информации лидер радикальной бангладешской исламистской партии Джамаат-ул-муджахидин Бангладеш получил на организацию теракта от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 45 тысяч долларов США.

Террористическая атака на столичный ресторан «Холи артизан» произошла в июле 2016 г. Жертвами теракта стали 20 человек: 2 местных жителя и 18 иностранцев.