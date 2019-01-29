В кабинете челябинского чиновника-эколога нашли чучело совы

Челябинск, , 14:34 — REGNUM В Челябинске разгорелся скандал с участием одного из чиновников областного министерства экологии Виталия Безрукова. В СМИ попало фото, на котором в его рабочем кабинете видно чучело совы, занесённой в областную Красную книгу.

Журналисты одного из местных изданий брали у чиновника интервью. Увидели у него в кабинете чучело бородатой неясыти и захотели сфотографировать. Снимок в итоге получился вместе с героем интервью. Фотография попала в интернет.

Сам Виталий Безруков уже пояснил журналистам о том, что чучело совы находится в его кабинете уже давно. Оно было изъято у одного из бизнесменов.