Вторник, 29 Января 2019 года
14:37:19 МСК

В кабинете челябинского чиновника-эколога нашли чучело совы

Общество

По его словам, оно было изъято у одного из бизнесменов

Челябинск, 29 января 2019, 14:34 — REGNUM  В Челябинске разгорелся скандал с участием одного из чиновников областного министерства экологии Виталия Безрукова. В СМИ попало фото, на котором в его рабочем кабинете видно чучело совы, занесённой в областную Красную книгу.

Журналисты одного из местных изданий брали у чиновника интервью. Увидели у него в кабинете чучело бородатой неясыти и захотели сфотографировать. Снимок в итоге получился вместе с героем интервью. Фотография попала в интернет.

Сам Виталий Безруков уже пояснил журналистам о том, что чучело совы находится в его кабинете уже давно. Оно было изъято у одного из бизнесменов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием чиновников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить