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Педагогов Подмосковья поощрят выплатами в 100 тысяч рублей

Общество

Воробьёв предложил выплачивать по 100 тысяч рублей педагогам, подготовившим призёров и победителей школьных олимпиад

Педагогов Подмосковья поощрят выплатами в 100 тысяч рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Премия

Красногорск, 29 января 2019, 14:30 — REGNUM  Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил выплачивать по 100 тысяч рублей педагогам, подготовившим призёров и победителей школьных олимпиад. Об этом глава региона заявил 29 января во время ежегодного обращения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Предлагаю дополнительно ввести [выплаты] 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призёров и победителей всероссийских олимпиад», — сказал Воробьёв.

Он рассчитывает, что и муниципальные главы «включатся в поддержку педагогов: будут выявлять самых лучших, достойных».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор рассказал о быстрых темпах роста населения Подмосковья. Каждый год регион прибавляет 90 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ежегодно Подмосковье прибавляет 90 тысяч новых жителей

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