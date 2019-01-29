В Косово работники сферы образования требуют роста заработной платы на 30%

Приштина, , 15:46 — REGNUM Объединенных синдикат образования, науки и культуры Косово (СБАШК — аббревиатура, на албанском языке означающая «вместе»), опубликовал обращение к СМИ, в котором сообщается о том, что протестующие едины и готовы бороться за реализацию своих требований.

Напомним, уже две недели в Косово проходит забастовка преподавателей разных уровней — от воспитателей детских садов до университетских профессоров — с требованием повышения заработных плат во всем секторе образования на 30%.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в обращении СБАШК советует гражданам Косово не верить ложным слухам о связях синдиката с зарубежной (т.е. сербской) агентурой и заявляет, что СБАШК всегда хранил верность Республике Косово и всем занятым в сфере образования, и что именно СБАШК занимался сохранением албанского языка в Косово в трудные времена.

Также в своем обращении СБАШК призывает представителей государственной власти сесть за стол переговоров для разрешения проблемы.