Вторник, 29 Января 2019 года
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В Косово работники сферы образования требуют роста заработной платы на 30%

Общество

Почти две недели в Косово продолжается забастовка преподавателей, в которой принимают участие педагоги всех учебных учреждений – от яслей до университетов

Приштина, 29 января 2019, 15:46 — REGNUM  Объединенных синдикат образования, науки и культуры Косово (СБАШК — аббревиатура, на албанском языке означающая «вместе»), опубликовал обращение к СМИ, в котором сообщается о том, что протестующие едины и готовы бороться за реализацию своих требований.

Напомним, уже две недели в Косово проходит забастовка преподавателей разных уровней — от воспитателей детских садов до университетских профессоров — с требованием повышения заработных плат во всем секторе образования на 30%.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в обращении СБАШК советует гражданам Косово не верить ложным слухам о связях синдиката с зарубежной (т.е. сербской) агентурой и заявляет, что СБАШК всегда хранил верность Республике Косово и всем занятым в сфере образования, и что именно СБАШК занимался сохранением албанского языка в Косово в трудные времена.

Также в своем обращении СБАШК призывает представителей государственной власти сесть за стол переговоров для разрешения проблемы.

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Зарубежная хроника
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