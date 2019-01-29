В греческих Салониках прошел митинг против Преспанских соглашений

Афины , , 15:30 — REGNUM 28 января в греческих Салониках состоялся протест против ратификации Преспанских соглашений, в которых приняли участие около 250 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», протестующие собрались перед концертным залом, где проходило мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста, в котором принимал участие президент Греции Прокопис Павлопулос.

Демонстранты выражали свое недовольство тем, что Павлопулос не принял участие в дебатах по Преспанским соглашениям.

Протестующие пытались прорвать полицейский коридор вокруг зала, однако полиции удалось воспрепятствовать этому с помощью слезоточивого газа.