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В греческих Салониках прошел митинг против Преспанских соглашений

Общество

Протестующие возмущены пассивной ролью президента Греции в обсуждении Преспанских соглашений

Афины , 29 января 2019, 15:30 — REGNUM  28 января в греческих Салониках состоялся протест против ратификации Преспанских соглашений, в которых приняли участие около 250 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», протестующие собрались перед концертным залом, где проходило мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста, в котором принимал участие президент Греции Прокопис Павлопулос.

Демонстранты выражали свое недовольство тем, что Павлопулос не принял участие в дебатах по Преспанским соглашениям.

Протестующие пытались прорвать полицейский коридор вокруг зала, однако полиции удалось воспрепятствовать этому с помощью слезоточивого газа.

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Зарубежная хроника
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